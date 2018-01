Decisão no Super Bowl agita os EUA Será uma final com todos os ingredientes de uma decisão cheia de emoções. O 37º Super Bowl, na noite deste domingo (transmissão a partir das 21 horas pela ESPN Internacional), no Qualcomm Stadium de San Diego, Califórnia, vai colocar frente a frente o Tampa Bay Buccaneers, dono da melhor defesa da temporada da liga nacional de futebol americano nos Estados Unidos (NFL, pela sigla em inglês), e o Oakland Raiders, que tem o ataque mais eficiente. Leia mais no O Estado de S. Paulo