Decisão tem início no 'alçapão' do Atlético Um time bem entrosado e que vem empolgando a cada jogo contra um rival ainda em formação, mas que tem mostrado um futebol consistente. Com essas "armas'' Atlético e Cruzeiro começam a decidir hoje às 16 horas, no Estádio Independência, o Campeonato Mineiro. E a arena estará lotada de atleticanos, pois o Galo teve direito a 90% dos cerca de 20 mil ingressos disponíveis. A segunda partida será no próximo domingo, também às 16 horas, no Mineirão.