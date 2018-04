Deco deixa sua marca na vitória do Chelsea Na abertura da 2.ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea conseguiu a segunda vitória consecutiva ao bater o Sunderland, fora de casa, por 3 a 1. O brasileiro Deco marcou o terceiro gol. Os outros dois foram de Ballack e Lampard (pênalti). Quem fez primeiro, porém, foi o Sunderland, com Bent. Na outra partida de ontem, o Wigan venceu o Wolverhampton por 1 a 0, gol de Keogh.