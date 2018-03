Decreto traz novo Conselho do Esporte O presidente Fernando Henrique Cardoso definiu nesta sexta-feira, em decreto publicado no Diário Oficial, a nova composição do Conselho Nacional do Esporte. Conforme o decreto, são os seguintes os integrantes do Conselho: Carlos Eugênio Timo Brito, representante do Ministério da Justiça; Joaquim Ignácio Cardoso Filho, representante do Ministério da Educação; Rogério Batista Fernandes, representante do Ministério do Trabalho; Luís Fernando Ligieiro, representante do Ministério das Relações Exteriores; Bernard Rajzman, representante da Comissão Nacional de Atletas; Maria Paula Gonçalves da Silva, Carlos Caetano Bledorn Verri e Eduardo Henrique de Rose, representantes do Desporto nacional; senador Valmir Amaral, deputados Bonifácio de Andrada e Virgílio Guimarães, representantes do Congresso Nacional.