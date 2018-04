Defederico deve chegar hoje O argentino Matías Defederico deve desembarcar hoje em São Paulo para assumir a camisa 10 do Corinthians. O jovem de 20 anos despediu-se dos companheiros de Huracán na terça-feira, ontem nem participou do treino e não vê a hora de vestir a nova camisa. A diretoria corintiana desembolsará US$ 4 milhões (cerca de R$ 7,4 milhões) em 12 parcelas para contar com o rápido e habilidoso jogador, apelidado carinhosamente em seu país de "novo Messi". Defederico está empolgado em jogar a Libertadores de 2010 e de ter Ronaldo como companheiro. Seu contrato no Corinthians será de quatro anos e os dirigentes esperam apresentá-lo à torcida no jogo de domingo, diante do Botafogo, no Pacaembu. Os ingressos para a partida começam a ser vendidos hoje e a confiança é em casa cheia.