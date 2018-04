Defensoria Pública quer tombamento do Célio de Barros e do Júlio Delamare

RIO - A Defensoria Pública da União no Rio (DPU-RJ) informou que vai ingressar até quarta-feira com ação civil pública pedindo o tombamento federal do estádio de atletismo Célio de Barros e do parque aquático Júlio Delamare, ameaçados de demolição no processo de concessão do Maracanã à iniciativa privada. Parceiro histórico do Carlos Arthur Nuzman, o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Coaracy Nunes, reclamou de omissão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

"O COB nos ignorou. Tinha a obrigação de nos dar apoio, mas não deu - pelo contrário", disse Nunes, há 25 anos à frente da CBDA (Nuzman preside o COB há 18). O dirigente da CBDA participou ontem no Rio de audiência pública realizada pela DPU-RJ para debater as demolições. Presidente da Federação de Atletismo do Rio, Carlos Lancetta endossou as críticas ao COB. "É o nosso representante e está sendo completamente omisso".

Em nota, o COB informou que não é o responsável pelas obras, "mas entende o contexto maior de transformação que o Rio está vivenciando em função da realização da Copa e dos Jogos Olímpicos". "O COB está atento à questão (das demolições) e buscando alternativas para o treinamento dos atletas de alto rendimento destas modalidades. Entre as alternativas estão o treinamento em outras instalações do Rio, outros estados e, em alguns casos, no exterior".

Atleta de saltos ornamentais, Mônica do Amaral, de 19 anos, chorou ao falar sobre a demolição do Delamare. "Quando foi anunciado que os Jogos seriam aqui, ficarmos cheias de esperança. Agora, não sabemos onde iremos treinar. Estamos um passo atrás do que estávamos", disse Mônica, que começou a frequentar o parque aquático ainda criança, em 2000.

Atletas das seleções de saltos e nado sincronizado estiveram na audiência, além de jovens que treinavam no Célio de Barros e tiveram de sair (a maioria para o Engenhão) e a viúva do jornalista Júlio Delamare, dona Míriam, de 81 anos. "Mais do que a preservação da memória dele, faço muita questão do respeito aos atletas que treinam ali, com muitas crianças das comunidades do entorno", disse.

O presidente da Federação de Atletismo contou que, na sexta-feira, a torre de controle de competição do estádio de atletismo com demolida. "Não nos avisaram nada. Dentro, havia material de escritório, arquivos e mais de mil metros de cabos para cronometragem eletrônica. Ainda não tive tempo de calcular o prejuízo", lamentou. O presidente da CBDA revelou que ontem o gás que aquecia a água da piscina foi cortado. "Temos só o dia de hoje (ontem) para desocupar". A secretaria de Esporte e Lazer do Rio confirmou a desocupação.

PRESERVAÇÃO - O defensor público André Ordacgy afirmou que vai pedir na Justiça o tombamento - descrito ontem como "a última chance" de evitar as demolições - porque o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) se negou a fazê-lo. Como o Maracanã é tombado, qualquer intervenção em seu entorno deveria ser autorizada pelo Iphan. E as demolições foram, em 25 de abril.

Uma decisão em primeira instância do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) proibia a derrubada do Delamare, mas esta semana ela foi cassada pela presidente do TJ-RJ, a pedido do governo fluminense.

DIFICULDADES - Cerca de 9 mil crianças e adolescentes treinavam no Delamare, e outras 250 no Célio de Barros, como parte do projeto Rio 2016 do governo do Rio. A maior parte delas, de comunidades ao redor do Maracanã. Agora, as de atletismo têm de treinar no Engenhão, a 8km de distância. O governo do Rio confirmou ontem que não oferece passagem para o transporte das crianças.

Coordenadora do projeto de atletismo, Edneida Freire disse ontem que as condições no Engenhão não são as ideais. "Os banheiros ficam muito longe do local de treinamento. Como vou deixar as crianças pequenas irem sozinhas ao banheiro?", indagou. Segundo ela, das 90 crianças com idades entre 5 e 10 anos que treinavam no Célio de Barros, somente 15 foram para o estádio do Botafogo, que atualmente está interditado para jogos. Ainda assim, o governo do Rio informou que "a interdição do local (Célio de Barros) não afetou os alunos de atletismo, que estão treinando normalmente".