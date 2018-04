Defesa sólida, o ponto forte do Palmeiras Se no ataque o Palmeiras sofre com a falta de um companheiro para Kleber e de meias criativos até que Valdivia e Lincoln voltem a atuar, a defesa tem sido o destaque do time neste início de ano. O líder do Estadual sofreu apenas três gols em oito rodadas e é o menos vazado do torneio.