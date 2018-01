Deficiente reforça revezamento 4 x 100 A equipe da Ulbra/RS contou com o reforço do medalhista de prata nas Paraolimpíadas de Sydney, na prova de 100m e 200m rasos, André Luiz Garcia, para a disputa do revezamento 4x100m rasos, ontem, no Troféu Brasil de Atletismo, no estádio Célio de Barros, no Complexo Maracanã. O atleta sofre de uma deficiência visual de 16,5º de miopia em cada olho. ?Corri com uma lente especial e somente uso óculos em casa. Comecei competindo como uma pessoa sem problema visual, por isso estou acostumado?, disse Garcia, feliz com a quarta colocação obtida na prova. O atleta consegue ver cerca de 80%. Para Garcia, competir com ?atletas normais? o ajuda em sua preparação para as disputas entre os deficientes. Seus melhores tempos para a prova de 100m rasos são 11s39, competindo com atletas com deficiência visual, e 11s03, entre atletas sem problemas grave na visão.