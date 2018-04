Déficit de Comitê dos Jogos do Rio beira R$ 150 milhões RIO - O déficit do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 já chega a R$ 149,77 milhões. Segundo o balanço de 2012, divulgado nesta sexta-feira, no ano passado as despesas do Rio 2016 superaram as receitas em R$ 90,64 milhões. O déficit nos anos anteriores havia sido de R$ 36,43 milhões, em 2011, e R$ 22,70 milhões, em 2010, quando o comitê começou a funcionar.