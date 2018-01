Definida a seleção brasileira de judô para Sul-Americano Seletiva realizada neste domingo, em Belo Horizonte (MG), definiu a seleção sub-26 que representará o Brasil nos Jogos Sul-Americanos, em novembro, na Argentina. Os classificados também disputarão a seletiva de dezembro para o Pan do Rio, em 2007. Destaque para o meio-pesado Luciano Corrêa (- 100 kg), medalha de bronze no Mundial do Egito, em 2005.