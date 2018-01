Definida equipe brasileira do 4 x 100 O revezamento 4 x 100 metros é a aposta mais certa de pódio para o Brasil no Mundial de Edmonton, no Canadá, entre os dias 3 e 12. O Brasil foi quarto no Mundial de Sevilha, em 1999, com 38s05, e ficou com a prata na Olimpíada de Sydney, em 2000, com 37s90, mostrando evolução. Neste sábado, o técnico Jayme Netto Jr. confirmou a escalação de Edson Luciano Ribeiro - "um atleta experiente, que está no revezamento desde 95" - e poderá repetir a formação olímpica no Canadá. Jayme decidiu convocar Edson, apesar de seu fraco desempenho no Troféu Brasil - foi sétimo nos 100 m e não estará na final dos 200 m, neste domingo, às 11h10, no Estádio Célio de Barros - depois que Raphael de Oliveira sentiu uma fisgada na coxa esquerda, hoje - poderá ficar duas semanas em recuperação. O técnico vai decidir se Raphael viajará na terça-feira, após saber o resultado de uma ressonância magnética. Até lá, manterá a convocação de Augusto Santos (sexto nos 100 m no Troféu Brasil). A formação olímpica, prata em Sydney, teve Vicente Lenílson, Edson Luciano, André Domingos e Claudinei Quirino. Também está confirmada a convocação de Cláudio Roberto de Souza (quinto nos 100 m no Troféu Brasil). "Essa coisa de falar em ouro... Não gosto, prefiro falar em medalha", disse Jayme, que ainda não avaliou rivais como Estados Unidos, Inglaterra e Nigéria. Claudinei também poderá estar entre os finalistas nos 200 m no Canadá, embora tenha corrido sem dor pela primeira vez este ano quinta-feira, no Troféu Brasil, que termina neste domingo, com provas das 9 às 12 horas. Se Claudinei, de 31 anos, não tivesse enfrentado seguidas contusões, Jayme não teria dúvidas de que poderia brigar pelo ouro. O velocista foi prata na distância no Mundial de Sevilha (20s00) e não terá de enfrentar Maurice Greene, recordista mundial dos 100 m, nem Michael Johnson, o recordista dos 200 m. "Eles não competem e Obkwelu Francis, da Nigéria, e Thompson Obadele, das Bahamas, também não fazem grande temporada." André, o melhor tempo das eliminatórias neste sábado (20s78) disputará as finais dos 200 m no Troféu Brasil em um duelo com Claudinei Quirino e Vicente Lenílson. Na lista dos favoritos, Jayme inclui Sanderlei Parrela, prata nos 400 m em Sevilha (44s29), o fundista Hudson de Souza, que bateu o recorde sul-americano, com 3min33s99, de Joaquim Cruz há 20 dias, e o saltador Jadel Gregório. Eronildes Araújo "teria de melhorar para estar em uma final". Maurren Higa Maggi, que disputa a decisão do salto em distância neste domingo, a partir das 9h30, no Troféu Brasil, tem resultados na temporada para brigar por medalhas. Já venceu as principais rivais e está em terceiro na lista das melhores do ano, atrás da russa Tatyana Kotova e da lituana Valentina Gotovska.