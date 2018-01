Definida equipe do Brasil de adestramento para o Pan Foi definida neste domingo a equipe brasileira de adestramento, modalidade clássica do hipismo, para a disputa dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho. A escolha de Pia Aragão, Jorge Ferreira da Rocha e Renata Rabello Costa foi feita após a disputa do Amil Dressage Cup, o Campeonato Nacional de Adestramento, na Hípica Paulista, em São Paulo. Depois de quatro dias de competição em São Paulo, que serviu como última seletiva de observação, o técnico da equipe brasileira, o sueco Eric Lette, definiu os titulares para o Pan. Foi assim que Pia Aragão, com Nirvana Interago, e Jorge Ferreira da Rocha, com Livello, conseguiram suas vagas. Já Renata Rabello Costa, com Monty, foi observada durante seletivas na Europa e também conseguiu sua vaga no Pan. Além disso, o técnico Eric Lette ainda irá escolher um conjunto para ser reserva da equipe. A disputa está entre Micheline Schulze, Rogério Clementino, Luiza Tavares e Leandro Aparecido. No campeonato que terminou neste domingo, e teve a participação de 150 conjuntos, a vitória foi de Elias Marinho, com Portugal.