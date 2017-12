Definida fase semifinal do GP de judô Definidos os confrontos da fase semifinal do II Grand Prix Nacional de Judô, neste domingo, em Porto Alegre. Dias 4 e 5, em São Paulo, o Imes/São Caetano, do ABC Paulista, enfrenta o Gama Filho, do Rio de Janeiro, enquanto o Sogipa, do Rio Grande do Sul, luta contra o Pinheiros. Neste domingo, Imes/São Caetano e Pinheiros empataram por 1 a 1, o Pinheiros perdeu para o Sogipa, 2 a 1, e o Gama Filho venceu o Barueri por 4 a 0.