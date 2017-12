Definida luta entre Lewis e Rahman A hegemonia dos pesados começará a ser definida com três lutas, em três meses, envolvendo os melhores lutadores da atualidade. A mais importante será em novembro, no dia 10 ou 17 ? a revanche de Hasim Rahman, campeão do Conselho Mundial de Boxe (e da Federação Internacional de Boxe), e o ex-campeão, agora desafiante, Lennox Lewis. O contrato foi assinado nesta terça-feira. Antes, em 7 de setembro, Mike Tyson fará sua primeira luta do ano, em Copenhague, contra o dinamarquês Brian Nielsen. O terceiro combate entre John Ruiz, campeão da Associação Mundial de Boxe, e o desafiante Evander Holyfield, também ex-campeão mundial, será em 26 de outubro, em Pequim, na China. Chance - Se depender do empresário Don King, o vencedor entre Rahman e Lewis enfrentará o ganhador de Ruiz x Holyfield. Daí sairá o campeão unificado (CMB/FIB e AMB) que, por sua vez, dará oportunidade a Mike Tyson de recuperar o cinturão. Isso provavelmente se arrastará até o segundo semestre de 2002. Correndo por fora, o ucraniano Vladimir Klitschko, campeão dos pesados pela Organização Mundial de Boxe (com muito menos peso que as outras entidades), manteve o cinturão no sábado, em Las Vegas, em sua 37º vitória (33 por nocaute), ao nocautear o norte-americano Charles Sufford no sexto assalto.