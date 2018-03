Definida tabela da Superliga Masculina Foi definida nesta quinta-feira a tabela das semifinais da Superliga Masculina. Os confrontos serão em melhor-de-cinco jogos e começam no sábado. Com transmissão da SporTV, a Ulbra, melhor equipe da fase classificatória, recebe em Canoas o Wizard/Suzano, quatro colocado, às 20h30. A outra semifinal, entre Unisul e Telemig/Minas, será às 20h, em Florianópolis. O Unisul ficou em segundo lugar na primeira etapa e o Minas, em terceiro. Na competição feminina, apenas uma semifinal está definida: Finasa/Osasco e Rexona Ades. O MRV/Minas, que também garantiu vaga, espera o vencedor de Açúcar União/São Caetano e Pinheiros, que desempatam também no sábado, às 18h, a série melhor-de-três. As semifinais da Superliga Feminina estão previstas para começar apenas na quinta-feira, e também serão em melhor-de-cinco partidas. O Finasa/Osasco segue com uma campanha invicta: 20 vitórias. Para o técnico José Roberto Guimarães, isso é mero detalhe. "Não gosto de perder, mas a derrota faz parte do esporte e ela pode acontecer a qualquer momento. Por isso, estou pouco ligando para a invencibilidade. O importante, na verdade, é lutar pelo título da Superliga, que é o nosso grande objetivo."