Definidas as finais da Copa do Mundo de Judô

Após as lutas realizadas na manhã deste domingo, foram definidos os confrontos para a fase final do segundo dia da etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Judô. Duas categorias, 70 kg feminino e 90 kg masculino, serão disputadas no sistema de todos contra todos e os campeões serão conhecidos apenas após a última rodada, com a apuração de todos os resultados. Nas outras categorias, à partir das 18 horas, acontecem as finais dos 81 kg e 73 kg masculinos e dos 63 kg feminino e as semifinais dos 57 kg feminino. Os confrontos são: Masculino Categoria até 81 quilos - final Giouseppe Maddaloni (ITA) Guilherme Luna (BRA) Categoria até 73 quilos - final Victor Penalber (BRA) Benjamin Darbelet (FRA) Feminino Categoria até 63 quilos - final Anaises Hernandes (CUB) Andréia Cavalleri (POR) Categoria até 57 quilos Semifinais Joanna Ramos (POR) Roxana Garcia (PUR) Ketleyn Quadros (BRA) Cristina Ortega (Equador)