Definidas as quartas-de-final do Masters Series de Paris Foram definidos nesta quinta-feira os confrontos das quartas-de-final do Masters Series de Paris, torneio que distribui cerca de 2 milhões de euros em prêmios. Mas o destaque do dia foi a confirmação de mais dois tenistas na Masters Cup de Xangai, que vai reunir os oito melhores da temporada a partir do dia 12: o espanhol Tommy Robredo e o argentino David Nalbandian garantiram suas vagas. Outros cinco tenistas já estavam confirmados na Masters Cup: o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal, o norte-americano Andy Roddick, o croata Ivan Ljubicic e o russo Nikolay Davydenko. Assim, a última vaga está entre o norte-americano James Blake, o alemão Tommy Haas e o croata Mario Ancic. Robredo garantiu sua vaga ao derrotar o francês Paul-Henri Mathieu nesta quinta-feira, por 6/4 e 7/6 (7/1), e se classificar para as quartas-de-final em Paris. Seu próximo adversário será o finlandês Jarkko Nieminen, que eliminou o russo Teimuraz Gabashvili por 4/6, 7/6 (8/6) e 6/2. Já Nalbandian nem precisou jogar em Paris para garantir vaga na Masters Cup. Machucado, ele foi beneficiado pela derrota do norte-americano James Blake, nesta quinta-feira, para o alemão Tommy Haas, por 6/4 e 6/2. Agora, nas quartas-de-final em Paris, Haas vai enfrentar o russo Marat Safin, que avançou no torneio sem jogar: seu adversário, o francês Richard Gasquet, desistiu da disputa por causa de uma contusão. Outro duelo das quartas-de-final terá o russo Nikolay Davydenko, que venceu seu compatriota Dmitry Tursunov por duplo 6/2, contra o croata Mario Ancic, que eliminou o francês Julien Benneteau por 6/3 e 6/1. E o checo Tomas Berdych, que venceu o norte-americano Robby Ginepri por duplo 6/3, vai enfrentar nas quartas-de-final de sexta-feira o eslovaco Dominik Hrbaty, que derrotou o britânico Andy Murray por 7/6 (8/6) e 6/0.