Definidas as semifinais da Superliga Foram definidos nesta quarta-feira à noite os três últimos semifinalistas da Superliga Masculina da Vôlei. Banespa, Suzano e On Line venceram seus jogos e juntaram-se ao Telemig Celular/Minas, que já estava classificado. O duelo mais emocionante foi entre Banespa e Unisul, que é a atual campeã da Superliga. Mesmo porque, o jogo em São Bernardo do Campo poderia representar o final da carreira de Nalbert, que promete partir para o vôlei de praia. Mas Nalbert teve uma noite inspirada, mesmo voltando de contusão, e venceu o duelo com o também campeão olímpico Giovane, destaque da Unisul. E, com a vitória por 3 sets a 2 (18/25, 25/23, 25/19, 16/25 e 15/9), o Banespa fez 2 a 1 na série melhor-de-três das quartas-de-final. O próximo adversário do Banespa será o On Line, que eliminou o Bento/Union Pack também por 2 a 1 na série, após fazer 3 a 0 nesta quarta-feira, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/22. Outro classificado da noite foi o Wizard/Suzano, que também precisou do terceiro jogo para fechar a série: vitória por 3 sets a 0, com triplo 25/19. E jogará agora com o Telemig Celular/Minas, que tinha eliminado o Araraquara em duas partidas.