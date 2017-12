Definidas as semifinais do Masters Series de Paris Foram definidos nesta sexta-feira os confrontos das semifinais do Masters Series de Paris, torneio que distribui cerca de 2 milhões de euros em prêmios. Assim, os jogos deste sábado terão o espanhol Tommy Robredo enfrentando o russo Nikolay Davydenko e o eslovaco Dominik Hrbaty jogará contra o alemão Tommy Haas. Robredo conseguiu sua vaga ao derrotar o finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 1, com equilibradas parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 6/4. Já Davydenko passou pelo croata Mario Ancic com um duplo 6/3. Atual campeão do Masters Series de Paris, o checo Tomas Berdych caiu nas quartas-de-final desta edição, ao perder para Hrbaty por 6/4, 1/6 e 6/2. Já Haas eliminou o russo Marat Safin, dono de três títulos do torneio francês (2000, 2002 e 2004), por 7/6 (7/1), 3/6 e 6/3. Sem alguns dos principais tenistas do mundo, como o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, o Masters Series de Paris está servindo para definir as últimas vagas da Masters Cup de Xangai, torneio que começa dia 12 e reunirá os oito melhores da temporada. Robredo e o argentino David Nalbandian garantiram suas vagas na Masters Cup, juntando-se a Federer, Nadal, Andy Roddick (EUA), Ivan Ljubicic (CRO) e Nikolay Davydenko (RUS). O último lugar na lista está nas mãos de Haas, mas ele precisa ser campeão em Paris para se classificar - caso contrário, o norte-americano James Blake vai a Xangai.