Definidas as semifinais do torneio de tênis em Stuttgart Foram definidos nesta sexta-feira os confrontos pelas semifinais do Torneio de Stuttgart, na Alemanha, que distribui US$ 650 mil em prêmios. Assim, no sábado, a russa Svetlana Kuznetsova enfrentará sua compatriota Nadia Petrova e a francesa Tatiana Golovin vai jogar contra a suíça Patty Schnyder. Nesta sexta-feira, Kuznetsova confirmou seu favoritismo nas quartas-de-final. Cabeça-de-chave número 2 do torneio, ela derrotou a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Petrova também passou fácil pela eslovaca Daniela Hantuchova, por 6/2 e 6/4. Enquanto isso, Golovin arrasou a holandesa Michaella Krajicek por 6/1 e 6/2. Já Schnyder foi beneficiada pelo abandono da russa Elena Dementieva e nem precisou entrar em quadra nesta sexta-feira.