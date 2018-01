Definidas semifinais da Copa Salonpas As semifinais da Copa Salonpas estão definidas. Os confrontos são: Finasa/Osasco (2.º) e All Stars, da Bélgica (3.º), às 16 horas, e Rexona-Ades (1.º) e Minas Tênis (4.º), às 18 horas, nesta sexta-feira, no Ginásio do Ibirapuera. Os vencedores serão os finalistas do torneio. Os resultados desta quinta-feira foram: o Rexona-Ades ganhou do Minas Tênis por 3 sets a 0 (25/17, 25/14 e 25/19) e o Finasa/Osasco venceu o Proyeto Nacional, também por 3 sets a 0 (25/19, 25/17 e 25/13).