Definidos duelos da Supeliga masculina Pela Superliga Masculina, os confrontos das quartas-de-final foram definidos neste sábado após a última rodada da fase classificatória. A nova fase será disputada em playoffs melhores de três partidas, com início previsto no dia 9 de março. A tabela das quartas-de-final será divulgada nos próximos dias. Os confrontos serão: Telemig Celular/Minas (1º) e Náutico/Araraquara (8º); Banespa/Mastercard (2º) e Unisul (7º) ; On Line/Herval (3º) e Bento/Union/ Pack (6º), Wizard/Suzano (4º) e Ulbra (5º). Neste sábado, o Banespa venceu em casa o Bento por 3 sets a 0, com paricias 25/21, 25/22 e 25/2. O técnico do time paulista Mauro Grasso gostou da atuação do time, porém cobrou mais determinação: "Estamos demorando para entrar no jogo. E o saque precisa ser melhorado." O Troféu Viva Vôlei foi entregue ao capitão Nalbert, do Banespa, que marcou 17 pontos. Em Minas, a Telemig Celular perdeu para a a Ulbra, por 3 sets a 0 (24/26, 27/29 e 22/25). Já em São Caetano, o Shopping ABC venceu a UCS/Colombo por 3 sets a 1 (27/25, 26/24, 17/25 e 25/22). E em São José, a Intelbrás foi derrotada pelo Náutico/Araraquara, por 3 sets a 2 ( 20/25, 25/19, 25/16, 19/25 e 12/15).