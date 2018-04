Definidos duelos do futebol masculino As chaves das quartas-de-final do torneio olímpico de futebol masculino foram definidas nesta quarta-feira, com os últimos jogos da primeira fase. O destaque foi o Paraguai, que derrotou a Itália por 1 a 0 em Atenas e terminou etapa de classificação na primeira posição do grupo B, deixando os italianos em segundo. Todos os jogos das quartas-de-final serão sábado. A equipe paraguaia será adversária da Coréia do Sul e a partida acontece em Tessalonica. Os italianos, por sua vez, pegam o Mali - que contará com os gols do artilheiro dos Jogos, Tenema Ndiaye - em Atenas. Ainda nesta quarta-feira, o Japão venceu a equipe de Gana por 1 a 0, mas os dois times acabaram eliminados da competição olímpica. O grupo D reservou surpresas e um vexame. Considerada uma das favoritas ao ouro, a equipe de Portugal não passou da primeira fase. Perdeu para a Costa Rica por 4 a 2, nesta quarta-feira, e foi eliminada. Os costa-riquenhos, por sua vez, garantiram classificação com o segundo lugar da chave e vão enfrentar a Argentina. A equipe primeira colocada do grupo D foi a do Iraque, que já tinha conquistado a vaga por antecipação e nesta quarta-feira foi derrotada pelo Marrocos, que já está fora da Olimpíada, por 2 a 1. As partidas definiram outros dois confrontos das quartas-de-final. A Costa Rica será adversária da Argentina e o confronto será em Patras. O Iraque, por sua vez, lutará por uma vaga na semifinal contra a equipe da Austrália.