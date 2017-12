Definidos grupos do Mundial de Vôlei Foram sorteados nesta terça-feira os grupos do próximo Campeonato Mundial de Vôlei, que será disputado em 2006, no Japão - tanto o masculino quanto o feminino. Entre os homens, o Brasil estréia contra Cuba; e entre as mulheres, o primeiro jogo brasileiro é com Porto Rico. O primeiro Mundial será o feminino, entre os dias 31 de outubro e 16 de novembro. E na seqüência, de 17 de novembro a 3 de dezembro, será disputado o campeonato masculino. Atual campeão mundial no masculino, o Brasil caiu na chave B da edição de 2006 do campeonato e terá pela frente, França, Grécia, Alemanha e Austrália, além de Cuba. Já a seleção feminina, que ainda luta pelo seu primeiro título mundial, está no grupo C, ao lado de Porto Rico, Holanda, Estados Unidos, Casaquistão e Camarões.