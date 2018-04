Definidos os 4 novos integrantes da Série B Guaratinguetá, América-MG Icasa-AL e ASA-AL são os novos integrantes da Série B do Brasileiro em 2010. Ontem, em jogos pelas quartas de final da Série C, o Guará empatou com o Caxias por 1 a 1 e, como havia vencido a 1ª partida por 2 a 0, se classificou. O América-MG bateu o Brasil-RS por 3 a 1, em Minas, o Icasa goleou o Paysandu por 6 a 2, no Ceará, e o ASA-AL empatou por 2 a 2 com o Rio Branco, no Acre, mas ficou com a vaga por ter feito mais gols fora.