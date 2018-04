Definidos os finalistas do C1 500 Foram definidos nesta quinta-feira os finalistas do C1 500 dos Jogos Olímpicos de Atenas. O melhor tempo das semifinais foi do checo Martin Doktor, com 1min50s253, na primeira bateria. Ficaram também com vaga para a disputa de medalhas: Marton Joob, da Hungria, e Bing Wang, da China. Na segunda bateria, os classificados foram Aliaksandr Zhukouski (Bielo-Rússia), com 1min50s563; Stanimir Atanasov (Bulgária), com 1min50s631; e Richard Dalton (Canadá), com 1min51s027.