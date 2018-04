Definidos os finalistas do K1 Foram definidos nesta quarta-feira os finalistas do K1 masculino dos Jogos Olímpicos de Atenas. Na primeira semifinal, se classificaram Nathan Baggaley (AUS), Bjoern Goldschmidt (ALE) e Roei Yellin (ISR). Na segunda, conseguiram vaga na final Adam Van Voeverden (CAN) - o melhor tempo das semifinais com 3min27s502 -, Roland Kokeny (HUN) e Emanuel Silva (POR).