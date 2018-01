Definidos os jurados de Tyson x Lewis O Conselho Mundial de Boxe e a Comissão Atlética do Tennessee anunciaram, neste sábado, os três jurados para ocombate do dia 8 de junho, entre os pesos pesados Lennox Lewis e Mike Tyson. São eles: Bob Logist, da Bélgica; Anek Hongtonkan, da Tailândia; e Alfred Bukwana, da África do Sul. O juiz anunciado na semana passada será o experiente Eddie Cotton. Neste duelo estarão em jogo os cinturões do Conselho Mundial de Boxe e o da Federação Internacional de Boxe, que pertencem ao britânico Lewis. Tyson não disputa o título mundial desde 1997, quando perdeu em 1997, por desclassificação, por morder as orelhas de Evander Holyfield, no terceiro assalto.