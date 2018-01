Definidos os playoffs da Superliga A Superliga de Vôlei chega à fase decisiva. As quartas-de-final, que serão disputadas em melhor-de-três partidas, começam dia 8, com os seguintes cruzamentos: Bento Gonçalves x Banespa/Mastercard, Wizard/Suzano x Telemig Celular/Minas, Ulbra x Palmeiras/Guarulhos e Unisul x Intelbras/São José. A Superliga Feminina terá dois jogos, no dia 8, CadSoft/T.C. São José x MRV/Minas e Automóvel Clube/Campos x Macaé/Nuceng, e mais dois, no dia 9, Rexona x Açúcar União/São Caetano e BCN/Osasco x Blue Life/Pinheiros.