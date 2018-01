Definidos os seis primeiros judocas do Brasil para o Pan Os seis primeiros judocas que vão representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, foram definidos na manhã deste sábado, na seletiva que está sendo disputada em Belo Horizonte (MG). São quatro atletas no masculino e duas no feminino: Denílson Lourenço e Alexandre Lee (categoria ligeiro); Luciano Correa e Leonardo Leite (meio-pesado); e Priscila Marques e Viviane Oliveira (peso pesado). A classificação para o torneio significou o retorno de Priscila Marques. Ela foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999. "Quem quiser sonhar com uma medalha no Pan tem que lutar bem assim", diz Priscila. "Mas ainda não dá para pensar muito adiante. É preciso ter bons resultados na Europa para, aí sim, sonhar com o Pan", completa. Já Denílson Lourenço sonha com uma nova medalha. "Ainda não sei para quais competições irei", disse. Ele foi prata também em Winnipeg 99 e ficou em primeiro neste sábado. "Estou feliz porque desde 2005 tenho conseguido dar uma boa seqüencia de participação em competições internacionais e isto é fundamental para evoluir", afirma. Agora, do lado masculino, todos estes terão de definir em qual grupo da seleção brasileira que pretendem se integrar (a divisão existe para que todos possam disputar diversos torneios pela Europa). Quem se integrar ao Grupo 1 (titular), vai disputar a Super Copa do Mundo de Paris, Copa do Mundo de Budapeste, Copa Ramon Rodrigues e Copa do Mundo Brasil. Já o Grupo 2 (reservas) vai para a Super Copa do Mundo de Hamburgo, Copa do Mundo de Varsóvia, Copa Ramon Rodrigues e Copa do Mundo Brasil. No feminino, as competições do Grupo 1 são: Super Copa do Mundo de Paris, Copa do Mundo de Leonding, Copa Judogui Dourado e Copa do Mundo Brasil. Já do Grupo 2: Super Copa do Mundo de Hamburgo, Copa do Mundo de Praga, Copa Judogui Dourado e Copa do Mundo Brasil.