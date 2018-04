Definir novo técnico é prioridade de Thomaz Bellucci para 2012

SÃO PAULO - A derrota para o israelense Dudi Sela na noite deste domingo na semifinal do ATP Challenger Tour Finals marcou o fim de uma temporada do tenista Thomaz Bellucci e o início de um período de definições para o tenista. Com o fim da parceria com o técnico Larri Passos, anunciada na semana passada, a prioridade nos próximos 15 dias será encontrar um treinador que o conduza à melhores resultados em 2012

Bellucci fez um balanço de 2011. "Foi um ano de muitos altos e baixos. Comecei a temporada jogando bem no saibro, com alguns bons resultados, depois acabei perdendo rendimento no segundo semestre. Independentemente disso, foi um ano de aprendizado", avalia. Segundo ele, apesar de o trabalho com Larry não ter tido os resultados esperados, foi uma experiência válida.

Bellucci confessou que ainda não definiu o perfil de seu próximo técnico. "Eu estou pensando mais em descansar um pouco, vou tirar um tempo, e depois, com meus agentes, vou decidir. Não tenho nada em mente ainda." O brasileiro não descarta, inclusive, a possibilidade de contratar um estrangeiro para exercer a função.

DECISÃO

O alemão Cedrik-Marcel Stebe, de 21 anos, foi o vencedor da final do ATP Challenger Tour Finals. O algoz de Bellucci na noite de sábado foi agressivo, controlou toda a partida e conquistou o título com o placar de 6/2, 6/4 sobre o israelense Dudi Sela, o único a lhe derrotar durante todo o torneio - justamente na partida de estreia.