Delaroli completa time brasileiro no Mundial de Natação A nadadora mineira Flavia Delaroli foi convocada nesta sexta-feira para disputar a prova dos 50 metros livre no Mundial de Natação que será disputado em Melbourne, na Austrália, de 25 de março a 1.º de abril de 2007, e completou a lista de 18 nadadores brasileiros que estarão presentes na competição. Ela e Rebeca Gusmão estavam empatadas com o tempo de 25s62, atrás de Renata Burgos, com 25s56, e como cada país só pode inscrever duas atletas em cada prova, elas disputariam a segunda vaga em fevereiro, no Rio. A brasiliense Rebeca, no entanto, acaba de se recuperar de uma contusão e preferiu se concentrar no Troféu Brasil, que será em maio e definirá os participantes dos Jogos Pan-Americanos. Além da Renata e Flavia, o Brasil só terá mais uma mulher no Mundial, a veterana Fabíola Molina, que disputará os 100 metros costas. Entre os 15 homens, os destaques são o paraibano Kaio Márcio, campeão mundial dos 100 metros borboleta e recordista mundial dos 50 metros livre em piscina curta, que disputará os 200 metros borboleta, e o paulista Cesar Cielo Filho, que bateu na semana passada o recorde sul-americano com 100 metros livre, também em piscina curta, e vai disputar três provas no Mundial. Os nadadores brasileiros chegarão a Melbourne sob um peso de 13 anos sem medalhas em Mundiais de piscina olímpica - em 2005, em Montreal, os melhores resultados foram o quinto lugar de Fernando Scherer, nos 50 metros borboleta, e o sétimo de Kaio Márcio, nos 100 metros borboleta. As últimas medalhas foram em 1994, em Roma: bronze com Gustavo Borges, nos 100 metros livre, e no revezamento 4 x 100 metros livre, com Gustavo, Fernando Scherer, André Teixeira e Teófilo Ferreira. Os representantes brasileiros no Mundial: 50 metros livre feminino - Renata Burgos (25s56) e Flavia Delaroli (25s62) 50 metros livre masculino - César Cielo Filho (22s32) 100 metros livre masculino - César Cielo Filho (48s61) e Nicolas Oliveira (49s71) 200 metros livre masculino - Nicolas Oliveira (1min49s31) 400 metros livre masculino - Armando Negreiros (3min52s35) e Felipe May Araújo (3min54s49) 100 metros borboleta masculino - Fernando Silva (53m23) e Gabriel Mangabeira (53m30) 200 metros borboleta masculino - Kaio Márcio (1min57s78) 100 metros costas feminino - Fabíola Molina (1min02s63) 100 metros costas masculino - Leonardo Guedes (55s85) 200 metros costas masculino - Lucas Salatta (2min00s73) 100 metros peito masculino - Felipe Lima (1min01s52) 200 m peito masculino - Thiago Pereira (2min14s64) e Henrique Barbosa (2min15s42) 200 metros medley masculino - Thiago Pereira (2min00s51) e André Schultz (2min02s33) 400 metros medley masculino - Thiago Pereira (4min14s67) Revezamento 4x100 metros livre masculino - Cesar Cielo Filho (48s61), Nicolas Oliveira (49s71), Eduardo Deboni (50s10) Rodrigo Castro (50s16) Revezamento 4x200 metros livre masculino - Nicolas Oliveira (1min49s31), Rodrigo Castro (1min49s75), Thiago Pereira (1min50s33), Lucas Salatta (1min50s43)