Delegação brasileira do Pan terá 479 atletas O Brasil terá 479 atletas na edição 2003 dos Jogos Pan-Americanos que serão realizados a partir do dia 1º de agosto na cidade de Santo Domingo, na República Domincana, segundo a lista oficial apresentada nesta quarta-feira pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Deste total, 290 homens e 189 mulheres. Além dos atletas, a delegação tem ainda outros 242 integrantes, entre treinadores, preparadores físicos, médicos e pessoal de apoio. Esta é a maior delegação brasileira já enviada ao exterior desde a ida dos pracinhas à Segunda Guerra Mundial. Em Winnipeg-99 o País foi representado por 436 atletas, conquistando 101 medalhas, sendo 25 de ouro, 32 de prata e 44 de bronze, recorde do Brasil. O Brasil competirá em 37 modalidades nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. Apenas o basquete masculino ainda tem que garantir a vaga para o Pan. A seleção masculina participa do campeonato Sul-Americano, entre 21 e 27 desse mês no Uruguai. As três primeiras equipes garantem uma vaga para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. O basquete feminino brasileiro já está classificado. Os primeiros atletas brasileiros a chegarem na Vila Pan-Americana serão os de boliche, com chegada em Santo Domingo marcada para o dia 26. No dia 27, chegam os atletas do tiro esportivo, vela e handebol. Veja a lista de atletas por modalidade Atletismo - 22 homens e 13 mulheres Badminton - 4 homens e 4 mulheres Basquetebol - 12 homens e 12 mulheres Beisebol - 20 homens Boliche - 2 homens e 2 mulheres Boxe - 11 homens Canoagem - 10 homens e 1 mulher Ciclismo - 12 homens e 3 mulheres Esqui Aquático - 3 homens e 1 mulher Esgrima - 12 homens e 4 mulheres Futebol - 18 homens e 18 mulheres Ginástica Artística - 6 homens e 6 mulheres GRD - 8 mulheres Handebol - 15 homens e 15 mulheres Hipismo - 5 homens e 5 mulheres Hóquei - 10 homens Judô - 7 homens e 7 mulheres Karatê - 6 homens e 2 mulheres Levantamento de peso - 2 homens e 2 mulheres Luta - 4 homens e 2 mulheres Natação - 19 homens e 13 mulheres Natação Sincronizada - 9 mulheres Patinação - 1 homem e 1 mulher Pentatlo moderno - 2 homens e 2 mulheres Pólo Aquático - 13 homens e 13 mulheres Remo - 14 homens e 3 mulheres Saltos ornamentais - 3 homens e 2 mulheres Squash - 3 homens e 3 mulheres Taekwondo - 4 homens e 4 mulheres Tênis - 2 homens e 3 mulheres Tênis de mesa - 4 homens e 4 mulheres Tiro - 17 homens e 8 mulheres Tiro com arco - 1 homem e 1 mulher Triatlo - 3 homens e 3 mulheres Vela - 9 homens e 3 mulheres Vôlei - 12 homens e 12 mulheres Vôlei de praia - 2 homens e 2 mulheres