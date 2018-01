Delegação do COB visita São Domingos Liderada pelo ex-jogador de basquete Paulinho Vilas-Boas, uma delegação do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) desembarcou nesta terça-feira em São Domingos, República Dominicana, para inspecionar as instalações dos Jogos Pan-Americanos que serão realizados em agosto. Nesta quarta-feira os brasileiros visitarão a Vila Pan-americana, e na quinta-feira as instalações para o futebol, tênis, levantamento de peso, tênis de mesa, ginástica e handebol, além de percorrer as instalações que serão construídas para hipismo e mountain bike. A delegação é integrada também por Ana Mariza Ribeiro, Sandra Porteus, Iván Caetano, Rosana Araujo Costa e María Cristina Lourdes, e acompanhada pelo arquiteto Julio Melián, supervisor de instalações do Copan (Comitê Organizador dos Jogos Pan-americanos), e Soribel Fernández, encarregada regional de relações e serviços. Participarão do próximo Pan mais de 5.000 atletas de 42 países afiliados à Odepa (Organização Esportiva Pan-americana).