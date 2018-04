Delegado confirma fraude em antidoping de Rebeca no Pan

O delegado titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP), Marcos Cipriano, confirmou nesta segunda-feira que houve fraude no exames de urina identificados como da nadadora Rebeca Gusmão durante os Jogos Pan-Americanos do Rio, e revelou ainda que há indícios da participação da atleta na adulteração das amostras. Cipriano chegou a essa conclusão depois de ouvir o primeiro depoente, o médico Eduardo de Rose, diretor de antidoping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e também do Pan, no prédio da Polinter, na Gamboa (centro da cidade). "Constatei que, realmente, houve fraude. Alguém trocou a urina. Agora, a linha de investigação é saber quem fez isso e qual benefício recebeu", declarou o policial, acrescentando que a situação de Rebeca Gusmão é "complicada". A nadadora pode ser suspensa ou até banida do esporte no próximo mês. Além de ser investigada pela presença de DNAs de dois doadores diferentes nos exames feitos durante o Pan, ela deve ser julgada, em dezembro, pela Corte de Arbitragem do Esporte (CAS) por uso de testosterona exógena (não produzida pelo corpo) durante o Troféu José Finkel, em maio de 2006. Segundo Cipriano, se realmente ficar comprovada participação na fraude, a nadadora será indiciada por falsidade ideológica, cuja pena prevista é de 1 a 5 anos de prisão. Ela também pode ser denunciada por estelionato caso a polícia comprove que a atleta obteve vantagens financeiras com o suposto doping no Pan. O delegado informou que vai pedir que seja colhido o DNA de Rebeca Gusmão e de seis pessoas que fizeram a escolta da nadadora no Pan - incluindo a médica Renata Castro, gerente de doping da competição e, recentemente, afastada da CBDA - para tentar descobrir de quem são as amostras adulteradas. "Ninguém é obrigada a fazer prova contra si. Se ela (Rebeca) se negar, será um indício forte. Quem não deve não teme", disse Cipriano. "Esse exame dará condições de comprovar se alguém urinou por ela ou se a urina estava num frasco." De acordo com o delegado, o depoimento do médico Eduardo De Rose o ajudou a concluir que a escolta da fiscal Adriana Salazar, que disse ter sido impedida de acompanhar Rebeca na sala de coleta, não é de tanta importância. "Nada de anormal aconteceu." Salazar será a segunda testemunha a prestar depoimento. Falará nesta terça, a partir das 14 horas. De Rose voltou a atacar a nadadora, a quem acusou de cometer crime de falsidade ideológica. "Provei pelo DNA que houve manipulação na urina da atleta". Ele acha que essa caso não põe em suspeita o controle de dopagem do Pan. "Toda vez que, na história do doping, houve manipulação da urina, ela foi feita pelo atleta".