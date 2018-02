Delegado diz que Rebeca foi convincente e não a indicia

O delegado Marcos Cipriano mudou de opinião depois de ouvir, por quase seis horas, o depoimento da nadadora Rebeca Gusmão, ontem, na Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Saúde Pública, no Rio. Rebeca se declarou inocente no inquérito que apura suposta fraude nas amostras de urina coletadas em 12 e 18 de julho, no período do Pan do Rio - análise do DNA apontou que pertenciam a pessoas diferentes. Cipriano, que estava convencido da culpa da nadadora após o depoimento do médico Eduardo De Rose, responsável pelo antidoping do Pan, disse ontem que Rebeca deu um depoimento "convincente". Definiu a nadadora como "firme e contundente" ao justificar porque modificou sua "impressão inicial" do caso. O delegado vai enviar o inquérito ao Ministério Público, na terça-feira, sem indiciar ninguém. Caberá ao Ministério pedir indiciamentos ou novas diligências e depoimentos. Cipriano informou que Rebeca defendeu a tese de que é vítima de perseguição pelo médico Eduardo De Rose. Segundo o delegado, a nadadora acha que o médico estava sob pressão da comunidade da natação. "Muitas vezes o De Rose é questionado sobre o meu tamanho e massa muscular, que é fora dos padrões", disse Rebeca ao delegado. Informou que fez os exames dos dias 12 e 18 regularmente, com o acompanhamento de escoltas, e se propôs a apresentar teste de DNA. Quando deixou a delegacia disse que estava confiante. "Sou inocente, disso não tenho dúvida. Esclareci algumas dúvidas, estou tranqüila." Acompanhada do advogado André Ribeiro, Rebeca desceu rapidamente quatro lances de escada do prédio da Polícia Civil. Evitou dar detalhes do depoimento, mas ainda teve de responder a mais uma pergunta: "Você sente que sua carreira está abalada?" Respondeu: "Que abala, abala. Mas o que vale é a consciência." De acordo com André Ribeiro, Rebeca estava atrasada para pegar o vôo para Brasília. O técnico de Rebeca, Hugo Lobo Filho, depôs por quase duas horas e também defendeu a tese de perseguição à Rebeca por De Rose. "Espero que justiça seja feita pois todos perdem com esse problema, eu, a Rebeca, a natação, a confederação. Quem é a única pessoa que ganha com isso?", ironizou, referindo-se ao médico De Rose.