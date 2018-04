Delegado isenta laboratório de fraude no caso Rebeca Gusmão

O titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP), Marcos Cipriano, isentou o Ladetec (laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro que analisou os exames dos Jogos Pan-Americanos) de participação na fraude da urina da nadadora Rebeca Gusmão. No entanto, ele deixou claro que a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) não está totalmente livre de culpa, até porque, na segunda-feira, ouvirá Renata Castro, ex-diretora médica da entidade, que promete mudar a história do caso. O delegado revelou ainda que, se surgir novas dúvidas após o depoimento da Renata, vai ouvir novamente o médico Eduardo de Rose, diretor de antidoping da CBDA e também do Pan, e o presidente da confederação, Coaracy Nunes, a quem interrogou nesta quinta. "Posso até fazer acareação", contou Cipriano, que questionou Coaracy sobre a ausência de Rebeca no Mundial de Natação na Austrália, em março, o que poderia levantar suspeitas que a nadadora estaria evitando novo exame antidoping. "Ele [Coaracy] disse não ter ingerência sobre os atletas e contou que a decisão partiu da própria Rebeca e do seu técnico [Hugo Lobo]. A princípio, tenho que acreditar no que ele diz. Mas vou ver o contrato das nadadoras", disse Cipriano, ressaltando ter ficado satisfeito com o depoimento do presidente da CBDA. O delegado também ouviu nesta quinta Francisco Radler, coordenador do Ladetec. "Radler e Coaracy afirmaram que Rebeca é responsável por seu exame. Foi ela que escolheu o pote, recolheu o material e lacrou o frasco. No mínimo, ela tinha que gritar e, ao menos, se omitiu", concluiu o delegado. Depois de prestar depoimento, Coaracy declarou que todos que não agiram corretamente no caso de doping da nadadora Rebeca Gusmão terão que pagar. "A CBDA nunca escondeu nada, nem eu. Estou tranqüilo, passei todas as informações para o delegado." Embora garantisse estar calmo, o dirigente se irritou e se esquivou de algumas perguntas. Não quis falar sobre seu relacionamento atual com Rebeca e não comentou as declarações de Renata Castro, ex-diretora médica da CBDA, de que fora demitida da entidade e não pediu afastamento. Cipriano queria saber do dirigente por que a entidade não divulgou os resultados do exames antidoping feitos por Rebeca durante os Jogos Pan-Americanos. Coaracy respondeu: "Fui eu que divulguei o laudo do Ladetec e a conclusão de que os DNAs encontrados não eram de Rebeca. Não sou químico, médico e isso não é problema meu. Cabe ao delegado investigar." Perguntado sobre o motivo da nadadora ter disputado várias competições, mesmo tendo contra ela um resultado positivo para testosterona ainda em 2006 - caso que será julgado dia 13 de dezembro pelo Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça - Coaracy disse que nada existe contra a Rebeca em relação a esse exame de 2006, que corre em sigilo. "Como a CBDA ia afastar a atleta sem que a sentença tenha sido proferida?", indagou. O presidente revelou estar desapontado e triste com a repercussão do episódio, mas acha que a natação brasileira não terá sua imagem manchada. "Nada vai empalidecer a glória e as conquistas dos esportes aquáticos. Não se pode tirar os méritos dos atletas." O técnico da nadadora, Hugo Lobo, será ouvido na semana que vem. Rebeca será a última a prestar depoimento no caso.