Delegado muda de idéia e acha que Rebeca não manipulou teste

O titular da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP), Marcos Cipriano, encaminhou nesta terça-feira para o Ministério Público (MP) o inquérito aberto para investigar suposto envolvimento da nadadora Rebeca Gusmão em fraude constatado em dois exames de urina da atleta no período dos Jogos Pan-Americanos do Rio. "Juntei indícios e, agora, o Ministério Público vai analisar a investigação. Provavelmente, o caso voltará para as minhas mãos em janeiro", declarou o delegado. Ele pretende ouvir alguns funcionários do laboratório Sonda e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que recebeu os testes solicitados pelo médico Eduardo De Rose (chefe do antidoping no Pan) e indicou duas amostras diferentes de DNA em urinas coletadas da nadadora. "Quero saber se o laboratório, que não é credenciado pela Agência Mundial Antidoping (Wada), recebeu alguma determinação ou orientação", avisou. O delegado entregou nesta terça o inquérito com uma certeza: "Rebeca dificilmente manipulou a urina." Ele também mudou o discurso sobre a suposta participação da nadadora na fraude. No início do inquérito, dava como quase certa a conivência de Rebeca com o crime. "Agora não posso afirmar se ela participou ou não. Vou saber mais para frente."