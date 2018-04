Delegado suspeita de ausência de escolta no exame de Rebeca

O titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública (DRCCSP), Marcos Cipriano, considerou estranho que a fiscal Adriana Salazar tenha sido barrada em apenas uma das cinco escoltas que fez durante os Jogos Pan-Americanos do Rio, justamente no exame antidoping da nadadora Rebeca Gusmão, cujas amostras apresentaram DNA de diferentes doadores. Veja também: Rebeca alega inocência e diz que 'outros se complicarão' "É um fato relevante e intrigante. Para a polícia, qualquer coincidência sempre levanta suspeita", declarou Marcos Cipriano, que ouviu o depoimento de Adriana Salazar por duas horas, na tarde desta terça-feira, no prédio da Polinter, no Rio. Segundo o delegado, Adriana esclareceu que, em quatro oportunidades durante o Pan, fez escoltas de competidores de tae kwon do, vôlei de praia e natação sem ser importunada. Contou que o procedimento, até então, era o mesmo: acompanhar os atletas desde o fim da prova até o momento da coleta da urina. "Ela, inclusive, visualizava a urina colhida. Só não fez isso, coincidência ou não, no exame da Rebeca", disse Marcos Cipriano, que vai consultar o regulamento do Pan para verificar se a escolta tinha a obrigação de acompanhar o esportista até a coleta. Adriana contou ainda que foi barrada pela funcionária Fernanda Sardinha na entrada da sala de exame antidoping do Parque Aquático Maria Lenk, onde aconteceram as provas de natação no Pan, sob alegação de havia muita gente lá dentro. Tal procedimento foi classificado como normal pelo primeiro depoente no inquérito instaurado para apurar o caso Rebeca Gusmão, o médico Eduardo de Rose, diretor de antidoping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e também do Pan. Segundo Adriana, que viveu sua primeira experiência como fiscal e já foi nadadora, Rebeca Gusmão entrou no local da coleta da urina acompanhada do técnico Hugo Lobo. "Disseram que eu não precisava entrar porque já tinha duas escoltas lá dentro e falaram que a sala estava muito cheia. Pediram para eu ficar do lado de fora", revelou. "Na natação, ela (Adriana) fez outra escolta e foi até o final (até a coleta da urina)", informou o delegado, que provavelmente não vai intimar Fernanda Sardinha para não retardar a conclusão do inquérito, prevista para dezembro. Na última segunda-feira, Marcos Cipriano confirmou fraude no exames de urina identificados como sendo de Rebeca Gusmão durante o Pan e revelou que há indícios da participação da atleta na adulteração das amostras. Caso isso fique comprovado, ele não acredita que a nadadora agiu sozinha. Na quinta-feira, será vez do delegado ouvir Coaracy Nunes, presidente da CBDA, e Francisco Radler, coordenador do Ladetec, Laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que analisou os exames antidoping do Pan. Rebeca Gusmão será a última a prestar depoimento na investigação do DRCCSP.