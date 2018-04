Delegado vai ouvir Coaracy Nunes nesta quinta-feira

O titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Saúde Pública, Marcos Cipriano, vai perguntar nesta quinta-feira ao presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Coaracy Nunes, por que a entidade não divulgou os resultados dos exames antidoping feitos pela nadadora Rebeca Gusmão durante os Jogos Pan-Americanos do Rio. A nadadora foi submetida a cinco exames durante a competição. Destes, apenas o solicitado pela Federação Internacional de Natação (Fina) deu positivo para testosterona. "A CBDA fez exames anteriores e não divulgou nada", declarou o delegado, que também ouvirá hoje Francisco Radler, coordenador do Ladetec, laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que analisou os exames antidoping do Pan. Procurado pela reportagem, Coaracy disse que não comentaria o assunto. Cipriano adiantou que provavelmente na sexta-feira vai fazer uma reconstituição do processo de coleta do material na Vila Pan-Americana e no Parque Aquático Maria Lenk. Ele solicitará ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que indique um funcionário para acompanhá-lo nesse percurso. "Quero visitar a sala de exame antidoping, verificar todos acessos, essas coisas básicas de uma investigação policial", contou o delegado. Ele já ouviu duas testemunhas: o médico Eduardo de Rose, nomeado diretor de antidoping da CBDA após a descoberta do doping de Rebeca, e que ocupou o mesmo cargo na organização do Pan, e a fiscal Adriana Salazar, que disse ter sido barrada em apenas uma das cinco escoltas que fez durante o Pan, justamente no exame antidoping de Rebeca Gusmão cujas amostras apresentaram DNAs de diferentes doadores. O delegado informou que a médica Renata Castro, gerente de doping da competição e recentemente afastada da CBDA, e o técnico da nadadora, Hugo Lobo, também serão intimados. Rebeca será a última a prestar depoimento.