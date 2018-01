Dementieva avança no Torneio de Tênis de Luxemburgo A tenista russa Elena Dementieva, número seis do mundo, confirmou o seu favoritismo e garantiu vaga às quartas-de-final do Torneio de Tênis de Luxemburgo, competição que conta pontos para o ranking da WTA e distribui US$ 600 mil em prêmios, ao derrotar a tenista australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Cabeça-de-chave número um da competição, Dementieva precisou de cerca de 1h15 para derrotar Stosur. Outra favorita que esteve em quadra foi a suíça Patty Schnyder, número nove do mundo, que derrotou com facilidade a norte-americana Chanda Rubin por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, após 58 minutos de duelo. Quem também garantiu vaga às quartas foi a russa Dinara Safina, que passou pela eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, depois de 1h37 de jogo. Em jogo atrasado, válido pela primeira rodada, a norte-americana Venus Williams, ex-número um do mundo, fez 2 a 0 na sérvia Ana Ivanovic, cabeça-de-chave seis, com parciais de 6/3 e 6/4. Já a italiana Mara Santangelo foi surpreendida e derrotada pela polonesa Agnieszka Radwanska por 2 a 1, parciais de 5/7, 7/6 (10/8) e 6/3.