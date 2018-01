Dementieva derrota Jankovic e é campeã em Los Angeles A tenista russa Elena Dementieva derrotou a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4 -, neste domingo, e sagrou-se campeã do WTA de Los Angeles, nos Estados Unidos. Antes da final, as duas tenistas já haviam se enfrentado duas vezes em competições oficiais, com uma vitória para cada atleta. No confronto anterior, a russa havia batido a rival na quartas-de-final do Torneio de New Haven (EUA), em 2004. Com isso Dementieva, cabeça de chave n.º 3 do torneio, venceu mais uma sobre Jankovic (28.º colocada no ranking da WTA). Na partida deste domingo a russa parecia que não teria problemas para derrotar a rival, mas a sérvia jogou muito bem o segundo set, levando o jogo para um último e decisivo set. Porém, a russa confirmou seu favoritismo e venceu a partida. O Torneio de Los Angeles conta pontos no ranking da WTA e distribui US$ 600 mil em prêmios.