Dementieva derrota Sharapova e se garante na final nos EUA A tenista russa Elena Dementieva derrotou sua compatriota Maria Sharapova por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/2 -, neste sábado, e se classificou à final do WTA de Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa foi a segunda vez, em sete partidas entre as duas, que Dementieva ganha da rival, que buscava o segundo título seguido no circuito profissional - na semana passada, Sharapova ganhou o Torneio de San Diego, também em solo norte-americano. Cabeça-de-chave número 1, Maria Sharapova teve que lutar muito no primeiro set. Após estar perdendo por 5/1, a russa teve uma reação fantástica e conseguiu empatar o jogo em 5/5. No entanto, teve seu saque quebrado mais uma vez e viu Dementieva fechar em 7/5. No segundo set, Sharapova apresentou um cansaço visível, não teve mais forças e a rival ganhou o jogo com a parcial de 6/2. Na decisão do torneio, que serve de preparação para o US Open, Elena Dementieva terá pela frente a vencedora do confronto entre a norte-americana Serena Williams e a sérvia Jelena Jankovic, que jogam ainda neste sábado.