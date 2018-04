Dementieva ganha o torneio de Toronto Elena Dementieva, em quase duas horas de partida, venceu a compatriota Maria Sharapova, por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, na final russa que decidiu o torneio de tênis de Toronto. Dementieva conquistou seu terceiro título da temporada, que se soma aos de Auckland e Sydney. Já a ex-número um do mundo e atual 49 no ranking da WTA, Sharapova, que ainda se recupera de uma lesão no ombro direito, tentava seu primeiro título do ano.