Dementieva será a rival de Hingis na decisão em Tóquio A tenista russa Elena Dementieva será a adversária da suíça Martina Hingis, neste domingo, na decisão do Aberto Pan Pacific, disputado em Tóquio (Japão). A cabeça-de-chave número 2 do torneio derrotou, neste sábado, a compatriota Anastasia Myskina (quarta pré-classificada) por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4 -, em uma das semifinais. No primeiro jogo do dia, Hingis havia arrasado a russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número 1 e atual campeã da competição. A suíça, que vem conseguindo ótimos resultados desde que voltou ao circuito profissional, venceu facilmente por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/1.