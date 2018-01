Dementieva vence e final de Indian Wells será russa A final feminina do torneio de Indian Wells deste ano, nos Estados Unidos, será russa. Elena Dementieva (quarta cabeça-de-chave da competição), venceu nesta sexta-feira à noite a belga Justine Henin-Hardinne (a cabeça-de-chave número 1), por 2 sets a 1 (2/6, 7/5 e 7/5), e assim vai enfrentar neste Sábado Maria Sharapova, que passou por Martina Hingis na outra semifinal. No jogo, a vitória de Dementieva foi marcada pela superação. Ela perdeu o primeiro set e estava tomando um 5-2 no segundo. Foi aí que começou a reação, garantindo a virada e vencendo ainda o terceiro set. A partida durou 2 horas e 52 minutos. O duelo final pode marcar a ascensão de Dementieva ao grupo das principais tenistas do mundo. Ela tentará seu segundo título na temporada (o primeiro foi o do Torneio de Tóquio).