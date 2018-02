Dementieva vence Hingis e conquista o título em Tóquio A russa Elena Dementieva conquistou, neste domingo, o Aberto Pan Pacific de Tóquio (Japão) após derrotar na final a suíça Martina Hingis, que esperava culminar seu espetacular retorno às quadras com seu primeiro título em quatro anos. A número nove do mundo venceu por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/0 -, em apenas uma hora e um minuto de jogo. Dementieva se mostrou superior em todas as facetas do jogo diante de uma irreconhecível Martina Hingis, que cometeu muitas duplas faltas e erros não forçados. A atuação da ex-número um do mundo, que retorna nesta temporada ao circuito profissional de tênis após três anos afastada por diversas lesões, foi surpreendente devido à exibição da véspera, quando venceu Maria Sharapova. Apesar da derrota, Hingis se mostrou satisfeita com sua atuação durante a semana e louvou sua rival. "Dementieva não me permitiu fazer nada. Foi paciente, não errou e se movimentou bem. Tentei mudar meu jogo, mas ela sempre tinha uma resposta. Tive que correr muitos riscos e comecei a cometer muitos erros. Ela simplesmente jogou uma ótima partida", afirmou.