Demoliner enfrentará dupla espanhola na decisão em Bastad

Demoliner joga em Bastad com o australiano Marcus Daniell e formam a dupla cabeça de chave número 4. Na Suécia, nesta semana, eles obtiveram três vitórias, com apenas um set perdido e estão classificados para a decisão diante da segunda dupla pré-classificada, marcada para domingo.

O sábado em Bastad também definiu a final da chave de simples, que envolverá dois tenistas espanhóis. Sem brilhar em 2016, o espanhol David Ferrer, o número 13 do mundo e primeiro cabeça de chave do torneio sueco, foi eliminado nas semifinais ao perder para o compatriota Albert Ramos, 35º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1 hora e 48 minutos.

O triunfo foi o primeiro de Ramos em sete duelos com Ferrer. Em busca do seu primeiro título no circuito da ATP, ele vai encarar o compatriota Fernando Verdasco, número 59 do mundo, que venceu fácil o português Gastão Elias, 89º colocado no ranking, por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 45 minutos.