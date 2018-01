Denis nega estar em vantagem em luta por titularidade no São Paulo em 2017

O goleiro Denis crê em uma disputa com igualidade de condições pela titularidade no gol do São Paulo no ano que vem. O titular de 2016 não acredita que levará vantagem pelo fato de ter trabalhado com Rogério Ceni por sete anos. Quando o atual treinador do time ainda era goleiro, Denis era o reserva e se tornou o arqueiro que mais atuou na "era Ceni".

"Eu não saio na frente, a disputa será igual entre todos. O Rogério foi meu companheiro de treinamento por sete anos, mas agora ele será o meu treinador. O respeito será ainda maior. Vou trabalhar com todas as minhas forças para ganhar a confiança dele e de toda a comissão técnica", ressaltou Denis após ajudar o São Paulo a golear o Santa Cruz por 5 a 0, no Pacaembu, no último domingo, pela rodada final do Campeonato Brasileiro.

No ano que vem, a disputa pela posição será ainda mais acirrada. Além de Denis e Renan Ribeiro, o São Paulo deverá anunciar nos próximos dias a contratação de Sidão, que se destacou pelo Audax, de Osasco, no Paulistão, e fechou o Brasileirão pelo Botafogo. "Tenho certeza de que será uma briga muito boa entre os três", disse Denis.

A briga pela vaga de titular começará ainda na pré-temporada que será realizada nos Estados Unidos durante o torneio amistoso Florida Cup. O novo treinador já avisou que fará um revezamento na posição nas primeiras partidas. O São Paulo estará nos Estados Unidos entre os dias 6 e 24 de janeiro de 2017.

"Tenho certeza de que o Rogério vai cobrar muito. O jogador precisará se cuidar. Aprendi com ele a chegar cedo, a sair tarde, a treinar sempre muito forte. Ele vai pegar no pé dos jogadores", afirma o goleiro.