Dentro do carro, 150 facas Sem mais saber o que fazer para controlar a violência, a polícia italiana começa a prender torcedores por "atos de terrorismo". No sábado à noite, os policiais de Roma encontraram 150 facas e outras "armas leves" em um carro de torcedores da Lazio. Duas pessoas foram presas, acusadas de terrorismo. Também anteontem, um pouco mais cedo, três pessoas foram detidas por suspeita de participação no conflito de 11 de novembro, que teve como conseqüência mais grave a morte do torcedor Gabriele Sandri, da Lazio, atingido por um tiro disparado por um policial. Ele estava em um posto de gasolina, dentro do carro, quando foi baleado. Num comunicado emitido ontem, a família de Gabriele Sandri pediu que as autoridades não usassem o incidente como um "instrumento" para adotar medidas extremas contra os torcedores italianos. Mas a polícia alega que somente ao enquadrar esses torcedores na lei do terrorismo é que a violência poderia ser interrompida. De acordo com as autoridades, os ultras contam com uma organização quase militar e conseguem realizar ataques com precisão e sabendo os alvos que querem atingir. Por "ameaçar o Estado" e criar um sentimento de medo na população, o governo acredita que já poderá julgar pelo menos seis pessoas por atos terroristas. Para a polícia, os grupos mais radicais "estão prontos a utilizar táticas de guerrilha urbana" em dias de jogos. Grupos de direitos humanos e outras entidades que querem a paz no futebol atacam o governo italiano, alegando que classificar os torcedores como terroristas apenas irá criar uma maior tensão no futebol.